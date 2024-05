Portugal já conhece os primeiros adversários no Mundial 2025 de andebol: Noruega, Brasil e Estados Unidos estão com a seleção nacional no Grupo E da competição, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Zagreb, na Croácia, um dos organizadores da prova.

Dinamarca e Noruega são os outros países que também acolhem o Mundial 2025, que decorre entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro.

Portugal vai começar a competição em Oslo, com os EUA, a 15 de janeiro. Dois dias depois, defronta no Grupo III do Main Round, onde terá pela frente as seleções do Grupo F (Suécia, Espanha, Japão e Chile).

Recorde-se que a equipa de Paulo Jorge Pereira confirmou o apuramento para o Campeonato do Mundo, depois de vencer o play-off com a Bósnia.

A seleção portuguesa está presente em Mundiais de andebol pela sexta vez, a terceira consecutiva. Em 2021, com o 10.º lugar, conseguiu a melhor classificação.