A Federação Internacional de Andebol revelou nesta quinta-feira o calendário do Mundial agendado para janeiro, no Egipto.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira vai iniciar a competição no dia 14 diante da Islândia, no New Capital Spots Hall, na cidade do Cairo, onde vai realizar a fase de grupos.

Dois dias depois Portugal defronta Marrocos, fechando a fase de grupos frente à Argélia, no dia 18.