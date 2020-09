Portugal ficou a conhecer neste sábado os adversários para o Mundial do Egipto, marcado para de 13 a 31 de janeiro de 2021.

A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira, que foi sexta classificada no Europeu deste ano, integrava o pote 1, sabendo, por isso, que evitava grande parte dos adversários mais fortes.

Assim, Portugal ficou no grupo F, com a Islândia, Marrocos e Argélia.

Recorde-se que Portugal vai estar de regresso a um Mundial 18 anos depois da última presença, em 2003, quando organizou a competição.

Será a primeira vez que um Campeonato do Mundo contará com 32 equipas, faltando apenas os vencedores do Torneio de Qualificação da Confederação de Andebol da América do Sul e Central e da América do Norte e das Caraíbas.

De referir que as equipas ficaram distribuídas em oito grupos de quatro, apurando-se os três primeiros de cada grupo para a Main Round.

Aí, as seleções serão distribuídas por quatro grupos de seis, apurando-se os dois primeiros classificados para os quartos de final.

Veja a composição de todos os grupos

Grupo A

Alemanha

Hungria

Uruguai

Cabo Verde

Grupo B

Espanha

Tunísia

Brasil

Polónia

Grupo C

Croácia

Qatar

Japão

Angola

Grupo D

Dinamarca

Argentina

Bahrein

RD Congo

Grupo E

Noruega

Áustria

França

Equipa a sair do torneio de qualificação da da América do Norte e das Caraíbas

Grupo F

PORTUGAL

Argélia

Islândia

Marrocos

Grupo G

Suécia

Egipto

Rép. Checa

Equipa a sair do torneio de qualificação da América do Sul e Central

Grupo H

Eslovénia

Bielorrússia

Coreia do Sul

Rússia

[artigo atualizado]