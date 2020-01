Concluídos os grupos D e F, já se sabe que no grupo II da main round do europeu de andebol, além de Portugal e Noruega, Suécia e Eslovénia também carimbaram o apuramento.

Depois de defrontar a Noruega na sua casa, a equipa de Paulo Jorge Pereira defrontará, em Malmo, dia 17 (sexta-feira) a Suécia, que foi segunda classificada do grupo F.

Portugal sabe também que no dia 21 terá encontro marcado com a Eslovénia, que tem sido uma das surpresas da competição, contando por vitórias os três jogos disputados, incluindo frente à Suécia.

De resto, a equipa lusa vai ainda jogar com a Islândia, faltando conhecer o outro adversário que virá do grupo E, cuja última jornada se disputa nesta quarta-feira.

Dinamarca e Hungria são as duas candidatas à vaga em falta, sendo que os magiares partem em vantagem – três pontos contra um -, mas vão defrontar a Islândia. Em caso de triunfo, A Hungria será primeira classificada do grupo e afasta automaticamente a Dinamarca, que defronta a Rússia.

Só depois de conhecer a classificação final deste grupo E, se saberá com quem Portugal joga no dia 19 (segundo classificado) e no dia 22 (primeiro classificado).