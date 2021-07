A seleção portuguesa de andebol perdeu esta sexta-feira com o Brasil por 34-28, no primeiro teste de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, em encontro disputado no Pavilhão Municipal da Nazaré.

Frente a um adversário que também estará nos Jogos Olímpicos, embora num grupo diferente, a seleção nacional denotou algumas dificuldades, anunciadas antecipadamente pelo selecionador nacional, devido ao trabalho físico forte durante a semana de estágio.

A equipa portuguesa cometeu muitos erros ao longo do encontro, que foram aproveitados pela seleção sul-americana para fugir no marcador.

Ao intervalo, a equipa de Paulo Jorge Pereira perdia por 18-13, o que mostra bem que a defesa não acertou nos primeiros 30 minutos de jogo.

Na segunda parte, a equipa portuguesa melhorou defensivamente, conseguiu aproximar-se no marcador, mas nunca o suficiente para colocar em causa o triunfo brasileiro.

Os pivôs lusos foram os melhores marcadores de Portugal, com Daymaro Salina a apontar quatro golos, enquanto Iturriza e Luís Frade marcaram três cada. João Ferraz também marcou por três vezes.