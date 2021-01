Portugal perdeu 29-28 frente à Noruega, atual vice-campeã do Mundo, no primeiro jogo da Main Round do Mundial de andebol.

Num dos melhores jogos da competição até ao momento, a seleção lusa teve muito azar na ponta final, com um remate ao poste de Rui Silva no último segundo.

Num jogo de muitas emoções, a Noruega liderou o marcador durante quase toda a primeira parte e vencia 16-14 ao intervalo.

Na segunda parte, a vantagem nórdica chegou a colocar a diferença em quatro golos de vantagem algumas vezes, mas Portugal reagiu muito bem e, depois de uma entrada fulgurante em jogo do 'velhinho' Humberto Gomes, a seleção lusa passou mesmo para a frente, a seis minutos do fim.

O experiente guarda-redes, de 43 anos, fez seis defesas em poucos minutos e manteve Portugal no jogo até ao fim. A Noruega conseguiu dar a volta, entrou nos últimos dois minutos a vencer por dois, mas haveria mesmo emoção até ao final.

Pedro Portela e Miguel Martins foram os melhores marcadores da equipa lusa, com cinco golos cada um, enquanto o inevitável Sander Sagosen foi o jogador com mais golos marcados, num total de seis.

Pena o remate de Rui Silva ter saído ao poste, uma vez que o empate deixaria o apuramento para os quartos de final do Mundial muito bem encaminhado.

Ainda assim, o apuramento continua bem ao alcance da seleção lusa, que tem quatro pontos na Main Round, os mesmos que tem agora a Noruega, e menos dois do que a França, que venceu nesta quarta-feira a Argélia e soma seis.

O próximo jogo de Portugal está marcado para sexta-feira, frente à Suíça.

Classificação após a primeira jornada da Main Round

1. França - 6pts

2. Portugal - 4pts

3. Noruega - 4pts

4. Islândia - 2 pts

5. Suíça - 2pts

6. Argélia - 0pts

