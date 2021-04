Portugal fez um jogo muito, muito sério em Israel, venceu de forma confortável (41-29) e garantiu o apuramento para o Europeu de 2022, que se disputa na Hungria e Eslováquia em janeiro de 2022.

A precisar apenas de um ponto para garantir já o apuramento, a equipa de Paulo Jorge Pereira entrou a fazer jus ao percurso que tem feito nos últimos dois anos e não deu qualquer hipótese de Israel discutir sequer o resultado.

Aos cinco minutos a equipa portuguesa já vencia por cinco golos de vantagem e ainda não tinha sofrido qualquer golo e partiu daí para uma exibição muito personalizada que lhe permitiu chegar aos dez golos de vantagem ainda na primeira parte (17-7).

Mesmo com a grande rotatividade que o selecionador impôs na partida, dando minutos a todos os jogadores, raramente Israel consegui diminuir a desvantagem de dez golos.

O ponta esquerda Diogo Branquinho, com nove golos, foi o melhor marcador da partida.

No outro jogo do grupo, a Lituânia venceu de forma surpreendente a Islândia o que, conjugado com o resultado obtido em Israel, permite a Portugal isolar-se no primeiro lugar do grupo a uma jornada do fim do apuramento.

A Lituânia é precisamente o último adversário de Portugal, no domingo, num jogo que se vai disputar em Matosinhos às 17h.