O guarda-redes de de andebol do FC Porto sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino do FC Porto, informaram os dragões em comunicado.

«O jogador foi prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado», lê-se na nota dos azuis e brancos.

O jogador luso-cubano, de 32 anos, é internacional português e uma das principais figuras da seleção que conquistou as melhores classificações de sempre em Europeus (6.º lugar) e Mundiais (10.º).

Alfredo Quintana chegou a Portugal em 2010 e representou sempre o FC Porto, no qual é figura de destaque.

No jogo frente ao Águas Santas, que o FC Porto venceu por 34-26, o guarda-redes fez 14 defesas e marcou dois golos.

