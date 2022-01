A seleção portuguesa de andebol cancelou a participação no Yellow Cup, torneio internacional que ia decorrer no próximo fim de semana na Suíça, e que foi cancelado depois da desistência também da seleção de Montenegro.

Em notícia publicada no site oficial, a Federação de Andebol de Portugal (FPA) justifica a decisão com as «restrições impostas pela Federação Europeia de Andebol em relação ao EHF Euro 2022, onde cada atleta apenas poderá ingressar na competição 14 dias após ter estado positivo com COVID-19».

A opção seria tomada então para «evitar contactos desnecessários e excesso de exposição» a poucos dias do arranque do Europeu, marcado para dia 13.

Em comunicado divulgado pela imprensa desportiva, a FPA revela que teve um caso positivo detetado no primeiro dia do estágio, no dia 27 de dezembro e que «posteriormente objetivaram-se mais alguns casos», razão pela qual foi alterada a estratégia de treino da seleção.