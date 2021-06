O Benfica e o FC Porto disputam neste domingo a final da Taça de Portugal de andebol, num jogo marcado para as 17 horas, que se disputa em Pinhel.

Depois de um campeonato perfeito, com 30 vitórias em 30 jogos, os dragões procuram a 'dobradinha', o que significaria o pleno de triunfos em Portugal durante uma época inteira.

Já o Benfica procura terminar a época com um troféu, algo que poderia minimizar uma temporada de maior investimento no andebol, mas que não valeu mais do que o terceiro lugar no campeonato, atrás dos rivais FC Porto e Sporting.

Siga as principais incidências desta final AQUI.