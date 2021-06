Disputa-se neste fim de semana na Guarda a final four da Taça de Portugal, com os quatro primeros classificados do campeonato a mostrarem que foram mesmo as equipas mais fortes da época, apurando-se todos eles para a fase decisiva.

O aperitivo é servido sob a forma de um sempre escaldante dérbi entre Sporting e Benfica, às 15 horas, com o Águas Santas e o FC Porto a disputarem a outra meia-fianl, às 17h30.

Os dragões são os detentores do troféu - depois de na época passada a pandemia ter impedido que se disputasse a fase final da prova - e vão procurar juntar a Taça ao campeonato.

Pode seguir as principais incidêndias dos jogos AQUI.