O Sporting confirmou nesta quinta-feira a saída do andebolista Frankis Carol, que vai rumar ao Qatar.

Trata-se de uma baixa de peso para a equipa de andebol dos leões, que vê partir o capitão e jogador que mais diferença faz na equipa.

Frakis Carol cumpria a décima época no Sporting, durante as quais conquistou dois títulos nacionais, três Taças de Portugal, um Supertaça e uma Taça Challenge.

O cubano naturalizado qatari terminava o contrato no final da época e deve representar, assim, um encaixe financeiro aos leões.

Frankis Carol sai depois de ter brilhado no Mundial de andebol que se realizou no Egipto, e no qual terminou como o melhor marcador.