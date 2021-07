No mesmo dia em que anunciou a contratação de André José, jovem central português recrutado ao ABC, o Sporting oficializou também a chegada de Natán Suárez, jogador para a mesma posição, que chega dos espanhóis do Ademar León.

Os leões reforçam-se assim com duas enormes promessas do andebol, numa posição em que têm o mais que consagrado Carlos Ruesga, também espanhol.

Natán Suárez chega do sétimo classificado do principal campeonato do país vizinho, equipa na qual era uma das principais figuras da equipa, tendo marcado 121 golos em 47 jogos.

«Tenho estado muito confortável, agora somos quatro espanhóis no plantel e sinto que o Sporting é um grande clube. O Carlos Ruesga é um ídolo para os mais jovens em Espanha, para mim também e tem-me informado de tudo», disse, citado pelo clube leonino.