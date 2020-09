Enquanto o Montpellier, dos internacionais portugueses Gilberto Duarte e Alexis Borges terá um duro duelo com os dinamarqueses do Skjern.Dobrogea Sud Constanta será o adversário dos leõesO Sporting ficou a saber nesta terça-feira que vai defrontar os romenos do Dobrogea Sud Constanta na segunda eliminatória da Liga Europeia de andebol.

A primeira mão será disputada na Roménia no dia 22 de setembro, enquanto a segunda mão está marcada para o Pavilhão João Rocha, no dia 29.

Recorde-se que os leões são o único representante português naquela que é a segunda prova do andebol europeu, depois de Benfica e Belenenses terem sido eliminados na primeira eliminatória.

De resto, o Benidorm, do pivô português José Costa vai defrontar os austríacos do HC Fivers, equipa que eliminou as águias.

Já o Montpellier, dos internacionais portugueses Gilberto Duarte e Alexis Borges, terá um duro duelo com os dinamarqueses do Skjern.