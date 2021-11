Sortes distintas para as equipas portuguesas na Liga Europeia.



O Sporting conseguiu resgatar, nos últimos segundos, um empate (27-27) diante dos macedónios do Eurofarm Pelister, resultado que lhe permite manter a liderança em conjunto com o Nîmes.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o alemão Jens Schongarth apontou o golo que assegurou mais um ponto aos leões na tabela classificativa do Grupo D, sendo o melhor marcador da equipa lusa, com seis golos, a par do espanhol Carlos Ruesga. Pelos macedónios, a figura foi o cubano Reinier Taboada, com sete tentos durante o jogo.



Por seu turno, o Benfica recebeu e venceu o Riihimaen Cocks, da Finlândia, por 37-23, e subiu à liderança do grupo B com oito pontos. O grande destaque dos encarnados foi o alemão Ole Rahmel, que com uma eficácia acima da média faturou por 13 vezes em 14 remates.