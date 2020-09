O Sporting empatou esta terça-feira na Roménia, frente ao Dobrogea Sud Constanta, em jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol.

Na cidade de Constanta, os leões conseguiram uma igualdade a 27 golos, o que os deixa em vantagem para seguirem em frente na prova. Basta ao clube de Alvalade vencer na segunda mão daqui a uma semana, no Pavilhão João Rocha.

Frankis Carol esteve em destaque na formação do Sporting, com sete golos. Nistor Lonita, do conjunto romeno, foi o melhor marcador da partida, com dez golos.