O Sporting ficou colocado no grupo B da Liga Europeia, que foi sorteado na manhã desta sexta-feira, tendo pela frente uma luta que se prevê feroz pelo apuramento.

Os leões, única equipa portuguesa ainda em conmpetição, depois da eliminação do Benfica e Belenenses na pré-eliminatória, vão defrontar o Nimes, o Din. Bucareste, o Fuchse Berlim, o Kristianstad e o Tratan Presov, do português Nuno Santos.

Grupo B

Nimes Gard (França)

Dínamo Bucareste (Roménia)

Tatran Presov (Eslováquia)

Fuchse Berlim (Alemanha)

SPORTING

Kristianstad (Suécia)

De referir ainda que o Montpellier, dos internacionais portugueses Gilberto Duarte e Alexis Borges, ficou no grupo C, juntamente com o Besiktas, do central luso Hugo Lima, o Magdeburg, o Alingsas, Neze e CSKA Moscovo.

Já o primeira linha Gonçalo Vieira, emprestado pelo Sporting aos franceses do Toulouse, integra o grupo A.

Veja a composição dos quatro grupos na imagem abaixo:

