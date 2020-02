O Sporting já sabe que caso se apure para os oitavos de final da Liga dos Campeões em andebol, vai defrontar um ‘tubarão’, entre duas possibilidades: o todo-poderoso Paris Saint-Germain, ou a fortíssima equipa húngara do Pick Szeged.

Para lá chegar, porém, a equipa de Thierry Anti precisa de dar a volta à eliminatória com o Dínamo Bucareste, com quem perdeu em casa na primeira mão do playoff (26-25).

Em caso de apuramento, os leões irão defrontar, então, o segundo classificado do grupo A, sendo mais provável que seja o PSG.

Isto porque a faltar apenas uma jornada para o fim da fase de grupos, os franceses têm mais três pontos do que o conjunto magiar, e tem um jogo teoricamente mais fácil, diante dos croatas do HC Zagreb, enquanto o Szeged joga em casa do Barcelona.

O FC Porto, que já assegurou o apuramento para os oitavos de final da Champions também já tem uma ideia de quais os adversários que pode ter pela frente, ainda que haja mais opções em aberto.

Caso os dragões mantenham o quinto lugar do grupo B – fazendo um resultado igual ou melhor do que o do Vardar -, irão defrontar o quarto classificado do grupo A, que podem ser os alemães do Flensburg ou os dinamarqueses do Aalborg.

Já se a equipa de Magnus Andersson for ultrapassada pelo Vardar na última jornada, medirá forças com o terceiro classificado do mesmo grupo que, será a equipa que ‘escapar’ ao Sporting. Isto é, PSG ou Pick Szeged.

Está também definido o 'caminho' até à final4 da competição, conforme pode perceber na imagem abaixo.