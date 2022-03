O Sporting perdeu esta terça-feira em Atenas frente ao AEK, por 25-24, numa partida da 9.ª jornada do grupo D da Liga Europeia de andebol, e tem o apuramento para os «oitavos» em risco.



A equipa verde e branca, que teve em Jens Schongarth o seu melhor marcador com seis golos, teve uma excelente oportunidade para igualar a partida e garantir a passagem à ronda seguinte. Ruesga, porém, desperdiçou um livre de sete metros.



Com esta derrota, em casa de um dos rivais diretos pelo apuramento, os leões continuam em terceiro lugar com nove pontos, mais um do que os gregos e dos que os suíços do Kadetten, que têm menos um jogo. Recorde-se que se apuram os quatro primeiros.

Na última jornada, o Sporting recebe o líder Nimes, com o AEK a jogar no terreno do Eurofarm Pelister, segundo posicionado, tendo o Kadetten a tarefa, em teoria, mais fácil, com a receção ao lanterna-vermelha Tatabanya.

Por sua vez, o Benfica, já apurado para os «oitavos», perdeu na Dinamarca ante o GOG por 39-38, num jogo da 9.ª jornada do grupo B da prova.



Refira-se que o central sérvio Lazar Kukic, com sete disparos certeiros, e o lateral romeno Demis Grigoras, com seis, foram os atletas em evidência do lado das águias.

Lembre-se que os encarnados confirmaram o apuramento para a ronda seguinte graças a um triunfo autoritário perante o Chekhovskiye Medvedi (32-27), na Rússia, clube que na segunda-feira ficou automaticamente impedido de competir na ‘poule’, face à invasão militar dos russos à Ucrânia.