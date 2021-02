O Sporting anunciou nesta quinta-feira uma renovação muito desejada pelos adeptos do andebol leonino: Salvador Salvador.

O lateral-esquerdo de 19 anos, que está no clube desde os 13, e que é visto como uma das joias da formação leonina estava em final de contrato e nas últimas semanas foi noticiada a cobiça de Benfica e FC Porto pelo jogador que já tem sido chamado à seleção nacional por Paulo Jorge Pereira.

Acaba-se assim com os rumores de uma possível ida para um dos rivais, com Salvador Salvador a renovar pelos leões, ainda que a duração do novo contrato não tenha sido revelada.

«Sempre estive de consciência tranquila. O meu coração sempre foi verde e branco e vai continuar a ser. Continuar no clube que mais amo é um passo muito importante para mim. Sinto-me bastante feliz por renovar contrato com o Sporting», começou por dizer, citado pelo site do clube, antes de falar dos rumores que foram correndo.

«Os sportinguistas têm de estar de consciência tranquila como eu sempre estive. Saíram inúmeras notícias e foi quase uma novela, mas eu sabia que isto se ia resolver. Posso prometer que vou continuar a dar o meu máximo nos treinos e nos jogos. Vamos continuar a viver muitas alegrias e, como é óbvio, não ia deixar o Sporting sem voltar a ver o Pavilhão João Rocha cheio», acrescentou.