Num jogo histórico do andebol nacional, o Sporting foi ao Pavilhão Flávio Sá Leite vencer o ABC de Braga por 27-22.

A vantagem de sete golos foi conquistada na primeira parte, com os leões a irem para o intervalo a vencer por 17-10, tendo gerido no segundo tempo, numa partida em que Francisco Tavares saiu como melhor marcador, com seis golos marcados.

Mais difícil foi a deslocação do Benfica a Gaia para defrontar a equipa orientada por Carlos Resende, ex-treinador das águias.

Apesar de ter pela frente um dos últimos classificados, o conjunto de Chema Rodríguez sofreu para levar de vencida a jovem equipa gaiense.

Ao intervalo o jogo estava empatado a 16 golos, mas no segundo tempo o Benfica conseguiu superiorizar-se, com o central croata Lazar Kukic destacar-se com sete golos apontados.

Também neste sábado, num importante duelo na luta pelo quarto lugar, o Belenenses foi vencer a casa do Madeira SAD por 27-24.

No outro jogo da tarde, o Boa Hora recebeu e venceu a Sanjoanense por 26-16.

O FC Porto mantém a liderança do campeonato, com 54 pontos, fruto de 18 vitórias em 18 jogos. O Sporting é o segundo classificado, com 49 pontos e menos um jogo do que os dragões, enquanto o Benfica tem menos três jogos disputados do que o líder e é terceiro, com 43 pontos.