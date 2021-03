O Sporting sofreu mais do que se poderia esperar para vencer o Póvoa AC. Em jogo disputado no pavilhão João Rocha, a equipa de Rui Silva chegou à vitória por 25-22, mas viu a equipa da Póvoa de Varzim lutar até ao final pelo resultado.

Ao intervalo os leões venciam por 14-10, mas um grande desacerto ofensivo na segunda parte frente a uma equipa muito combativa fez com que se mantivesse a incerteza no marcador até ao último minuto.

O lateral direito Schongarth foi o melhor marcador do jogo, com nove golos, assumindo-se como figura numa vitória que permite ao Sporting isolar-se no segundo lugar, a dois pontos do líder FC Porto e com mais três do que o Benfica, que tem menos um jogo disputado, e que também venceu neste sábado.

Nos outros jogos disputados ao final da tarde, o equilíbrio foi a nota dominante: o ABC venceu o Boavista por 34-33, enquanto o V. Setúbal derrotou a Sanjoanense por 24-23.