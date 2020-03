Terminou o sonho do Sporting chegar pelo segundo ano consecutivo aos oitavos de final da Liga do Campões em andebol.

O conjunto português precisava de ganhar por mais de um golo, mas a verdade é que nunca esteve na frente do resultado, perdendo por 26-24.

A equipa do Sporting entrou nervosa na partida, demorou mais de seis minutos a marcar o primeiro golo, tendo, inclusivamente, desperdiçado dois livres de sete metros.

O facto de Kuduz, que tinha sido o melhor marcador dos romenos no Pavilhão João Rocha, ter sido expulso pouco depois do meio da primeira parte, ainda deu alguma esperança aos comandados de Thierry Anti, mas Luís Frade, que estava a fazer uma excelente exibição também foi expulso antes do intervalo, e deixou os leões fragilizados.

Ao intervalo o Sporting perdia por 14-12, mas aos três minutos da segunda parte, chegou pela primeira vez ao empate (14-14), mas logo a seguir sofreu três golos consecutivos.

Os leões voltaram a empatar (20-20) a dez minutos do fim da partida, mas esbarrou depois na excelente exibição do guarda-redes iraniano Mousavi Ghalehmirz.

Fica assim afastada também a possibilidade de Portugal ter, pela primeira vez na história, duas equipas nos oitavos de final da Champions.