O Sporting venceu nesta terça-feira os suecos do Kristianstad, num jogo da Liga Europeia que ficou marcado pela homenagem dos jogadores dos leões a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, que luta pela vida no hospital de São João, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

Mas além de todos os atletas terem entrado em campo com uma camisola com o número um e o nome de Quintana, no final da partida, em declarações à Sporting Tv, o treinador dos leões, Rui Silva, dedicou mesmo o triunfo ao guarda-redes de 32 anos.

«Quero só dedicar esta vitória ao Alfredo Quintana que é uma pessoa incrível. Foi meu atleta [quando foi adjunto no FC Porto], é meu amigo pessoal, e todos nós no andebol nacional e internacional estamos preocupados e sentimos muito este momento duro. Aproveito para mandar um abraço ao Alfredo, à família dele e a toda a equipa e staff do FC Porto, que estão a passar um momento muito difícil. Estamos com ele e esperamos que corra tudo bem», disse o técnico dos leões.