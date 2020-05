O desfecho da Liga de andebol motivou um debate nas redes sociais entre Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, e Carlos Ruesga, jogador do Sporting.

Tudo começou com uma publicação de Quintava que criticava a Federação Portuguesa de Andebol por não atribuir o título de campeão ao FC Porto, tendo em conta que a Liga já não será retomada.

«Queremos comparar Portugal à grande Europa do andebol, onde os clubes foram declarados campeões, mas depois somos pequeninos nas decisões! Em Portugal falta coragem para reconhecer mais uma vez o nosso mérito. Valorizam o nosso trabalho na seleção, mas desprezam-no no clube!», começa por referir o internacional luso.

Quintana queixa-se de incoerência, uma vez que o FC Porto foi indicado para a Liga dos Campeões mas não é decretado campeão.

«Resta-nos fazer as nossas próprias medalhas bem como a nossa taça e festejar em família», acrescenta ainda o guarda-redes, numa mensagem acompanhada por uma imagem do FC Porto a festejar o triunfo no Pavilhão João Rocha, que valeu o primeiro lugar na fase regular.

Os «dragões» iam para a fase final com um ponto de vantagem sobre os «leões», mas Carlos Ruesga entende que isso não é suficiente para entregar o título, e fez questão de dizer isso na publicação de Quintana.

«Querem a Taça? Tomem», começou por escrever o espanhol, que considera que não fazia sentido voltar à competição após dois meses de paragem.

«Para mim o mais importante agora é a saúde das pessoas, lutar por superar esta situação e não por taças. E que voltemos a fazer o que mais gostamos (nós no campo e os nossos adeptos na bancada). Se vocês tivessem sido declarados campeões não me chocava, pelo que aconteceu nos outros (alguns) países, mas agora este espectáculo é mesmo triste. Amigo, você tem que ser um exemplo para muitos miúdos, e respeitar as decisões. Acho que é importante para todos eles (também quando não gostamos delas). Isto nada tem a ver com os valores do desporto. É a minha humilde opinião. Parabéns mais uma vez pela vossa época 2019/2020. Até a próxima!», escreveu Ruesga.

Na resposta, Quintana concordou que a prioridade é a saúde, assim como deixar um bom exemplo para os jovens, mas defendeu que isso não era incompatível com a sua posição. O guarda-redes insistiu nas críticas à federação, e até trouxe à baila o processo «cashball», de alegada corrupção por parte do Sporting, que foi arquivado.

«Não é a primeira vez que a federação toma uma decisão errada contra nós, e queres que fique calado??? A federação não nos respeita, só quando jogamos pelo país. E digo-te mais: quando foi a situação do cashball a federação não disse nada (se foi verdade ou não, não interessa). Mas eles tinham de dar uma explicação ao resto das equipas, e o que fizeram? Nada. O ano passado ganhámos tudo a nível nacional e a federação indicou-vos como a melhor equipa. Agora temos de ficar calados numa situação adversa??? Não, amigo. E não é pelo troféu, é para que nos respeitem. A federação não o faz, e jogar com a camisola do FC Porto é mais difícil do que imaginas, por muitos fatores», escreveu o internacional português.