A seleção portuguesa de andebol entra na Main Round do Mundial de andebol nesta quarta-feira, defrontando a vice-campeã do Mundo, a Noruega, num jogo mais fundamental para os nórdicos do que para a equipa de Paulo Jorge Pereira.

Portugal entra nesta fase já com quatro pontos somados, fruto dos resultados da primeira fase, enquanto a Noruega tem apenas dois.

