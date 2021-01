Portugal encerra nesta segunda-feira a fase de grupos do Mundial de andebol, entrando em campo frente à Argélia já com o apuramento para a próxima fase assegurado.

O jogo tem início marcado para as 17 horas e pode acompanhar todas as incidências no Maisfutebol AO MINUTO.

Este jogo tem particularimportância pelo provável apuramemto também da Argélia e tendo em conta que as equipas passam à próxima fase com os pontos somados com os dois adversários que se apuram de cada grupo.