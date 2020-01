Apesar de ter perdido a possibilidade de acesso às meias-finais do Europeu de andebol, a seleção portuguesa conquistou muitos adeptos com a qualidade apresentada na competição. Um deles, defrontou Portugal nesta terça-feira. Dean Bombac, o melhor jogador esloveno e um dos melhores centrais do mundo, que joga nos húngaros do Pick Szeged, e na zona mista deixou rasgados elogios à equipa portuguesa.

«Foi um jogo muito duro. Ambas as equipas tinham perdido há dois dias. Num jogo como estes, em que temos de ganhar, a nossa equipa sabe como vencer. Mas tenho a certeza que a equipa portuguesa vai aprender e dentro de um, dois ou três anos também vai conseguir vencer. Esta seleção vai ser f*cking good [incrivelmente boa].

Nos últimos dois anos, Portugal deu passos enormes no andebol, tanto em termos de clubes como na seleção. E isso é muito, muito bom para a modalidade. Espero que Portugal continue a crescer. Que o FC Porto, Benfica e Sporting continuem a subir cada vez mais alto no andebol europeu.

A seleção de Portugal está a jogar um andebol incrível, muito rápido e taticamente muito forte. Tem muitos jogadores que jogam juntos durante todo o ano no FC Porto, mas neste momento penso que nós ainda temos mais qualidade.»

[surpreendeu-o aquilo que Portugal tem feito no Europeu?]

«Não, nada. Quando Portugal venceu a França por sete, em casa, eu disse ao meu colega de quarto que iam voltar a vencer a França no Europeu. E ganharam. Por isso não me surpreende, de todo. Portugal tem excelentes jogadores, um treinador muito bom e têm feito um trabalho incrível. Parabéns para a equipa portuguesa, que amanhã pode estar a lutar pela qualificação olímpica. Desejo-lhes boa sorte.»