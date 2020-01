Três jogos, três vitórias. Fase de grupos perfeito da Áustria no Europeu de andebol.

Nesta terça-feira, a equipa do guarda-redes portista Thomas Bauer (não jogou) venceu a Macedónia, que contou na com Ristovski (Benfica) na baliza.

A jogar em casa, o conjunto austríaco triunfou por 32-28 e apurou-se no primeiro lugar do grupo B, juntamente com a República Checa, que derrotou a Ucrânia por 23-19.

No grupo F, que vai cruzar com Portugal na segunda fase, a Eslovénia também conseguiu o pleno, ao vencer a Suíça (29-25), enquanto a Suécia carimbou o apuramento graças à vitória por 28-26.