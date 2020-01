Mais uma enorme surpresa no Europeu de andebol: a Dinamarca, campeã mundo em título e uma das principais favoritas a vencer o Europeu foi eliminada na fase de grupos.

Apesar de faltar ainda um jogo à equipa dinamarquesa, o triunfo da Hungria sobre a Islândia (24-18), nesta quarta-feira, em Malmo, elimina automaticamente os campeões do mundo.

Que isso dizer que a Hungria vai defrontar Portugal na Main Round, juntando-se à Islândia, Suécia e Eslovénia no grupo II da segunda fase.

Apesar de jogar num pavilhão maioritariamente contra – com muitos Islandeses, mas sobretudo dinamarqueses -, a Hungria fez uma recuperação incrível na segunda parte, passou de uma desvantagem de três golos para uma vantagem de cinco à entrada dos últimos cinco minutos e agarrou o apuramento e os dois pontos para a fase seguinte.

Nos últimos 15 minutos a Hungria conseguiu um impressionante parcial de 8-1, com uma exibição monstruosa do guarda-redes Roland Mikler que acabou a partida com 14 defesas.