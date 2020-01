A Noruega venceu hoje a Eslovénia (33-30), em jogo da última jornada da main round do Europeu de andebol, terminando na liderança do grupo II, o mesmo de Portugal, só com vitórias.

Apesar da derrota, a Eslovénia também segue para as meias finais, apuramento que já conhecia antes de entrar em campo, graças ao triunfo de Portugal sobre a Hungria.

Isto, porque apenas o conjunto magiar e a Eslovénia chegaram à última ronda da segunda fase com possibilidade de apuramento.

Com este resultado, ficam definidas as meias finais do Europeu. A Espanha, vencedora do grupo I defronta a Eslovénia, 2.º classificado do grupo II, enquanto a Noruega vai jogar com a Croácia.