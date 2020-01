Já está definido o calendário da seleção de Portugal na segunda fase do Europeu de andebol.

Nesta quarta-feira feira ficaram encerradas as contas do grupo E, o último que faltava conhecer as posições das seleções apuradas: a Hungria apura-se no primeiro lugar e a Islândia na segunda posição.

Assim sendo, Portugal começa por defrontar a Suécia na sexta-feira, e depois terá a partida frente à Islândia no domingo.

O terceiro jogo da segunda fase será disputado na terça-feira frente à Eslovénia e no dia seguinte encerra a fase de grupos com o jogo contra a Hungria.

Os horários das partidas ainda não foram divulgados pela EHF.

Importa referir ainda que Hungria, Noruega e Eslovénia vão iniciar a main round já com dois pontos, enquanto Portugal, Suécia e Islândia começam com zero.