Portugal terminou a participação no Europeu de andebol com uma derrota 29-27 frente à Alemanha.

Com este resultado a seleção portuguesa fica em sexto lugar, que passa a ser a melhor classificação de sempre num Europeu.

A jogar novamente diante de uma das melhores seleções do mundo, a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira andou o jogo quase todo atrás do marcador e chegou ao intervalo a perder 14-13.

Na segunda parte o conjunto luso conseguiu passar para a frente do marcador aos 46m, chegou mesmo a uma vantagem de dois golos (26-24) aos 48m, mas não conseguiu segurar a vantagem nos últimos dez minutos.

Apesar da derrota, nada apaga a brilhante caminhada de Portugal neste Europeu, no qual, por exemplo, eliminou a maior potência dos últimos anos (França), venceu a Suécia na sua própria casa por dez golos de diferença e ficou perto do apuramento para as meias-finais.

