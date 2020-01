Dia de capital importância para Portugal, no Europeu de Andebol, com o duelo frente à Eslovénia, crucial para manter o sonho de atingir as meias-finais da competição. O apito inicial está marcado para as 15 horas, e pode ser acompanhado AO MINUTO.

Portugal soma dois pontos, nesta altura, e o adversário vai com quatro, nesta altura. Em caso de derrota ficam fechadas as portas das meias-finais, até porque a Noruega lidera o grupo com seis pontos.

ACOMPANHE O PORTUGAL-ESLOVÉNIA