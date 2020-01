Portugal defronta esta quarta-feira a Hungria, em mais um jogo decisivo no Europeu de andebol – pode até ser o último. Gorada a hipótese do apuramento para as meias-finais, a Seleção Nacional vira agora atenções para o pré-olímpico e para uma possível melhor prestação de sempre, depois do sétimo lugar alcançado em 2000.

Ora, para fazer história, Portugal precisa então de vencer a Hungria, mas isso pode nem ser suficiente: as contas estão todas explicadas aqui.

ACOMPANHE AQUI O PORTUGAL-HUNGRIA, A PARTIR DAS 15H00