A Dinamarca, campeã mundial de andebol, está em risco de nem sequer passar à fase principal do Europeu.

O benfiquista René Toft Hansen marcou um golo no empate a 24 com a Hungria, nesta terça-feira.

Com este resultado a Dinamarca está no terceiro lugar do grupo E, com apenas um ponto, a dois da Hungria e a três da Islândia, que garantiu o apuramento ao derrotar a Rússia por 34-23.

De referir que, na última jornada, a Dinamarca vai defrontar a Rússia, já eliminada.

No Grupo C ficou confirmada a passagem dos favoritos. A Espanha venceu a Holanda por 36-25 e ficou com o primeiro lugar, ao somar seis pontos, mais dois do que a Alemanha, que derrotou a Letónia por 28-27.

No Grupo A a Bielorrússia juntou-se à Croácia na fase seguinte, ao vencer Montenegro por 36-27.

A seleção croata, que já estava garantida na «main round», somou a terceira vitória diante da Sérvia (24-21).