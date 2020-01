São três os portugueses nomeados para a equipa ideal do Europeu de andebol, segundo a lista divulgada esta quinta-feira pela EHF.

O guarda-redes Alfredo Quintana, João Ferraz e Rui Silva integram os melhores da competição, na qual Portugal conseguiu a melhor prestação de sempre.

Tudo sobre o Europeu de andebol.

A «All-Star Team» do Europeu de andebol vai ser escolhida através da votação dos adeptos. São 40 os nomeados.

Ladies and gentlemen, the Men´s #ehfeuro2020 all-star team vote is now open. Download the app to vote for your favourite player.



