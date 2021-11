A Federação Europeia de Andebol (EHF) oficializou neste sábado que Portugal, Espanha e Suíça vão organizar o Europeu de andebol de 2028.

Vão ser sete as cidades a receber jogos da prova, Lisboa é a única portuguesa, às quais se juntam Basileia, Lausanne e Zurique (Suíça), e ainda Barcelona e Madrid.

O palco para a final da prova ainda não está definido, sabendo-se já que vai ser em Espanha. Os estádios do Real Madrid, Santiago Bernabéu, e do At. Madrid, Wanda Metropolitano, são duas das opções, juntamente com o Palau St. Jordi, em Barcelona.

Portugal volta a receber a prova que recebeu em 1994, naquele que foi o primeiro Europeu organizado nos moldes atuais. Mais tarde, em 2003, Portugal organizou também o Mundial da modalidade.