O Sporting regressou este sábado ao campeonato de andebol com uma goleada na receção ao V. Setúbal. A formação leonina venceu o V. Setúbal por 36-21, impondo-se por 15 golos de vantagem.

Por isso o Sporting somou mais três pontos e segurou a liderança do campeonato, mesmo antes do FC Porto (o mais direto perseguidor) entrar em campo, o que só acontecerá este domingo.

Este domingo, depois do FC Porto jogar no campo do Boavista, ficar-se-á a saber se o Sporting é líder isolado ou se continua a partilhar o primeiro lugar com a formação azul e branca.

O Benfica, esse, venceu em casa o Belenenses e mantém o terceiro lugar, a sete pontos do líder, enquanto o grande destaque da jornada vai para o FC Gaia, que venceu o ISMAI, na Maia, e subiu ao quinto lugar.

