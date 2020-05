O Sporting anunciou esta quinta-feira a saída do treinador da equipa principal de andebol, Thierry Anti.

Em comunicado, o emblema leonino explica que esta decisão se deve a «questões do foro familiar» do técnico francês que chegou ao Pavilhão João Rocha no início da época.

«As pessoas são extraordinárias, foi uma bela experiência, mas optei por voltar a casa, para junto da minha família. Foi um prazer treinar os jogadores do Sporting. Também pelos adeptos, são fantásticos. Agora sou sportinguista e quero voltar aqui muitas vezes», disse Thierry, citado na nota.

A terminar, o Sporting deseja as «maiores felicidades pessoais e profissionais a Thierry Anti».