Começou da melhor maneira a quarta participação de Portugal em Mundiais de andebol: na estreia na prova que se realiza este ano no Egipto, a Seleção Nacional bateu a Islândia, por 25-23.

No New Capitol Sports Hall, no Cairo, a formação de Paulo Jorge Pereira nem entrou da melhor maneira e permitiu à Islândia conseguir uma vantagem de dois golos primeiros instantes, mas depois conseguiu equilibrar, chegando ao intervalo a vencer pela margem mínima: 11-10.

Ao contrário do primeiro tempo, a equipa das quinas entrou com tudo e cedo ampliou a vantagem, com Miguel Martins, um dos melhores jogadores lusos esta noite, em grande destaque – além de Alfedro Quitana, sempre um muro na baliza portuguesa.

A Seleção Nacional chegou a ter cinco golos de vantagem em relação à congénere islandesa, geriu o resultado até ao fim e entrou assim com o pé direito no Mundial. Um triunfo importante frente à Islândia, na teoria o adversário mais difícil deste grupo F, assente, acima de tudo, numa grande prestação defensiva.

O próximo jogo de Portugal é no sábado, frente a Marrocos, a partir das 17h00. Os marroquinos, diga-se, foram derrotados mais cedo pela Argélia, por 24-23.