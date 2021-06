A seleção de andebol vai ter três partidas de preparação para os Jogos Olímpicos, no início do mês de julho.

Os ‘Heróis do Mar’ vão defrontar o Brasil no dia 2, na Nazaré, antes de um duplo compromisso com a Espanha, campeã Europeia.

No dia 7, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira ruma ao norte do país, defrontando a Espanha em Caminha, para três dias depois jogar em Vigo, novamente contra a campeã europeia.

De referir que, tal como Portugal, também Espanha e Brasil estão apurados para o torneio olímpico, integrando o grupo A, enquanto o conjunto luso está no grupo B.