Portugal alcançou a terceira vitória em quatro jogos no Europeu, ao vencer a Suécia, vice-campeã europeia, no primeiro jogo da segunda fase. No final, o selecionador nacional lamentou que os jogos não sejam transmitidos em sinal aberto e falou sobre a importância do sistema de 7x6 no jogo de Portugal.

«O sistema de 7x6 funciona como mais uma opção. Até para gerir o esforço de alguns atletas. E aqui o Fábio Magalhães tem uma enorme importância, porque é o jogador que toma a primeira decisão. E ele decide muito bem e consegue ver coisas que eu com quatro olhos não consigo.»

[sobre a importância de ter nove jogadores do FC Porto nesta seleção e poder usá-los nesse sistema]

«Em declarações à televisão sueca já disse que esta vitória também é um bocadinho do Magnus [Andersson, treinador do FC Porto]. Mas não é só. Não viram a nossa defesa? O jogo não foi só o 7x6. Ao intervalo estávamos a ganhar e não utilizámos esse sistema.»

[sobre o impacto que o desempenho de Portugal tem tido]

«É uma tristeza para mim ver que a televisão pública não cumpre o seu papel. Porque não é todos os dias que Portugal está na fase final de uma competição de uma modalidade dita amadora. O andebol é um desporto que mexe com milhões [de adeptos] em toda a Europa. Nós estamos nas doze maiores seleções da Europa.

No mundo do andebol, toda a gente sabe aquilo que estamos aqui a fazer, mas fora do andebol ninguém sabe aquilo que andamos aqui a fazer. Em Portugal devia valorizar-se mais o desporto. E a mim magoa-me que as pessoas não possam ver isto em canal aberto e falarem disto. Quando eu vi a Rosa Mota e o Carlos Lopes a vencer, eu chorei. E era um miúdo. Eu gostava de ver as pessoas a chorar de alegria com o andebol.»