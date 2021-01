Se coletivamente o percurso da seleção portuguesa no mundial de andebol está a ser irrepreensível, com três vitórias em três jogos, também individualmente as coisas estão a correr bem.

Nos dois primeiros jogos, foram jogadores lusos a serem eleitos como MVP – primeiro Miguel Martins e depois Pedro Portela -, mas agora é um outro que dá o que falar.

Com a fase de grupos prestes a terminar, o lateral-esquerdo André Gomes, que joga no FC Porto, foi apontado pela Federação Internacional de Andebol (IHF) como um dos «jovens a brilhar» no Mundial.

O jogador de 22 anos, que foi também eleito o melhor jovem da última edição da Liga dos Campeões, participou apenas em dois jogos (seis golos), mas foi o suficiente para deixar a brilhar os olhos dos amantes do andebol.