O Benfica bateu a Sanjoanense por 36-19, numa partida da 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol.



Com esta vitória, as águias somaram 71 pontos e continuam na perseguição a FC Porto e Sporting. Imediatamente atrás dos encarnados, segue o Águas Santas que recebeu e venceu a Madeira SAD por 28-27.



O Boavista, último classificado, perdeu na receção ao Boa Hora por 33-34.



Os resultados dos jogos desta quarta-feira:



Belenenses - Maia-ISMAI, 30-23

Boavista - Boa Hora, 33-34

Benfica – Sanjoanense, 36-19

ABC/UMinho – Avanca, 27-23

FC Gaia - Póvoa, 21-22

Águas Santas - Madeira SAD, 28-27