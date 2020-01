Alfredo Quintana é uma das estrelas da Seleção Nacional de andebol e tem estado em destaque na campanha da equipa portuguesa no Europeu da modalidade.

De tal forma que no embate frente à Bósnia – no qual foi eleito o melhor em campo – o guarda-redes do FC Porto protagonizou uma defesa verdadeiramente incrível.

O andebolista de 31 anos não só defendeu um remate que já lhe tinha passado por baixo das pernas, como ainda agarrou a bola em desequilíbrio, com toda a tranquilidade do mundo.

Ora veja: