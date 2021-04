Portugal joga nesta quinta-feira em Israel a primeira tentativa de apuramento para o Europeu 2022, que se disputa na Hungria e Eslováquia.

À seleção lusa basta um empate para garantir o apuramento, numa altura em que Portugal é segundo classificado do Grupo 4, com os mesmos seis pontos da Islândia e mais quatro do que Israel.

Siga as principais incidências da partida AQUI.