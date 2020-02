O FC Porto venceu neste sábado o HC Vardar, atual campeão europeu, por 30-22, garantindo o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.



A formação azul e branca, comandada por Magnus Andersson, foi superior à equipa da Macedónia ao longo do encontro realizado no Dragão Arena e chega a esta fase da competição europeia pela primeira vez na sua história.

Os dragões ocupam nesta altura a quinta posição no Grupo B da Liga dos Campeões, com 12 pontos, ainda com uma jornada por disputar.