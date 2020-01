Já está disponível o décimo nono episódio do podcast Maisfutebol 4x4x2ªs: depois do programa de sexta-feira, os nossos comentadores juntaram-se para a primeira edição de 2020.

Com Pedro Ribeiro de volta (na sexta-feira foi substituído na apresentação por Andreia Palmeirim), a reunião com Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira serviu para analisar o Clássico entre Sporting e FC Porto, que os dragões venceram por 2-1, assim como o triunfo do Benfica em Guimarães (0-1).

Para ouvir ou descarregar, basta clicar aqui.