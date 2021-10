O Maisfutebol na TVI24 chegou mais cedo este fim de semana para analisar o apuramento do Benfica na Taça de Portugal com todo o cuidado. O programa começou logo que terminou o prolongamento na Trofa, ouviu os intervenientes na partida e olhou com uma lupa para tudo o que se passou no relvado.

Houve ainda tempo para olhar para os triunfos gordos de Sporting e FC Porto, na sexta-feira, e para Pedro Henriques analisar os casos de arbitragem, com especial enfoque na entrada dura que ditou a lesão de Pedro Porro no Restelo.